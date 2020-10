CALCIO: NATIONS LEAGUE, ITALIA-OLANDA 1-1, VAN DE BEEK RISPONDE A PELLEGRINI

Italia Olanda 1-1:

Ad inizio ripresa è di nuovo l’Olanda a gestire la palla e al 49′ su azione d’angolo dalla sinistra ci prova di testa de Jong ma la conclusione parabolica è alzata ancora in angolo da Donnarumma che si supera poco dopo: al 55′ lancio sulla sinistra per Depay che rientra in area e calcia con il destro sul secondo palo ma il portiere del Milan vola sulla sinistra e mette in angolo. L’Italia si scuote e si divora il vantaggio. Al 57′ sugli sviluppi di un angolo per l’Olanda l’Italia parte in contropiede, Hateboer sbaglia un retropassaggio a Cillessen e lancia Immobile che, tutto solo, calcia addosso al portiere. Due minuti dopo ancora Italia pericolosa: Pellegrini centra in mezzo per Bonucci che da buona posizione non trova la deviazione di testa; la palla arriva a D’Ambrosio che, da un metro, non riesce a metterla in rete. Mancini inserisce Florenzi per Pellegrini e L’Italia passa al 3-5-2 il laterale del Psg a destra a centrocampo, Kean seconda punta e D’Ambrosio terzo centrale. Al 73′ proprio Florenzi va via in area sulla destra e centra per Kean, che viene anticipato da de Vrij. L’Italia abbozza un forcing finale, ma con le due squadre a specchio è difficile trovare spazi. Florenzi è il più propositivo e dalla destra centra in due occasioni per Immobile che prima in spaccata col sinistro non riesce ad arrivare sul pallone e poi viene anticipato di testa da Veltman a pochi passi dalla porta. All’88’ Wijnaldum scende fino al limite e prova il destro rasoterra che termina al lato alla destra di Donnarumma. Niente da fare finisce 1-1.

Highlights e Tabellino:

Il tabellino di Italia-Olanda 1-1, gara valida per la 4/a giornata di Nations League.

ITALIA-OLANDA

RETI: 16′ Pellegrini (I), 25′ Van de Beek (O).

ITALIA: Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti (56′ Locatelli), Jorginho, Barella; Immobile, Chiesa (56′ Kean), Pellegrini (72′ Florenzi). A disp.: Sirigu, Cragno, Mancini, Caputo, Berardi, Sensi, Biraghi, Acerbi, El Shaarawy. All. Mancini.

OLANDA: Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Ake; Van de Beek, De Jong, Blind (77′ Veltman); Wijnaldum, De Jong, Depay (90′ Babel). A disp. Krul, Bizot, Berghuis, Promes, Wijndal, Koopmeiners, Malen, Strootman, Stengs, Dumfries. All. Frank de Boer.

ARBITRO: Taylor (Gbr).

NOTE: ammoniti Verratti (I), D’Ambrosio (I), Kean (I).