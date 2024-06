Spagna-Italia, le ultimissime sulle formazioni

Spagna e Italia per un posto agli ottavi di finale di UEFA EURO 2024. Azzurri in campo con il 4-2-3-1. Confermati Calafiori e Bastoni al centro della difesa, con Di Lorenzo e Dimarco sulle fasce. A centrocampo, alle spalle di Frattesi, Barella e Chiesa, dentro Cristante, accanto a Jorginho. In avanti c’è Scamacca.

Spagna-Italia, le probabili formazioni:

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Morata, Nico Williams. CT. De La Fuente.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Cristiante; Frattesi, Barella, Chiesa; Scamacca. CT. Spalletti.