Il 17 ottobre la Nazionale Italiana under 21 giocherà la terza partita del girone di qualificazione ai prossimi europei (che si disputeranno in Slovacchia nel 2025) contro la capolista Norvegia, reduce da un fantastico inizio: due vittorie per 7-0 contro San Marino e Lettonia.

Nazionale Italiana, problema alla caviglia per Bove

Tra i 26 convocati di Nunziata, compare anche il nome di Edoardo Bove, centrocampista della Roma che aveva rimediato nell’ultima partita contro il Cagliari una contusione alla caviglia, e che continua a tenerlo fermo; il calciatore rimarrà per adesso in ritiro con gli Azzurrini, ma la sua presenza nel match contro la Norvegia è fortemente a rischio.