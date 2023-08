I°Trofeo Silvio Berlusconi: Monza-Milan, le ultimissime sulle formazioni

A Monza il trofeo dedicato allo storico presidente dei due club

Si gioca questa sera, alle 21, all’U-Power Stadium di Monza il I°Trofeo Silvio Berlusconi tra Monza e Milan. Per i padroni di casa, il tecnico, Raffaele Palladino, ha scelto un 3-4-2-1 con Di Gregorio tra i pali, difesa composta da Izzo, Mari e Caldirola, centrocampo affidato al neo acquisto Gagliardini accanto a Pessina con Ciurria e Carlos Augusto sulle fasce, in avanti Dani Mota e Caprari dietro al bosniaco Maric; per il Milan, invece, Pioli opta per 4-3-3 con Maignan in porta, Tiaw e Tomori centrali, supportati da Kalulu e Theo Hernandez sulle corsie, trio di centrocampo composto dai nuovi acquisti Loftus-Cheek e Reijnders con Krunic, in attacco il tridente composto da Leao, Pulisic e Giroud.

Le probabili formazioni:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Mari, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Carlos Augusto; Mota, Caprari; Maric. All. Raffaele Palladino.

MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Stefano Pioli.