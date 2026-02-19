Jagiellonia-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

La Conference League torna in campo per i playoff, oggi tocca anche la Fiorentina. Questa sera alle ore 21, alla Chorten Arena di Bialystok, con fischietto in mano all’arbitro Gishamer, si giocherà Jagiellonia-Fiorentina.

Jagiellonia-Fiorentina, probabili formazioni

Oggi prima occasione per i Viola di Vanoli con l’andata dei playoff di Conference League. Questa sera la sarà impegnata in trasferta sul campo dello Jagiellonia. I toscani, che hanno chiuso la fase campionato al quindicesimo posto della classifica unica, vogliono cavalcare l’entusiasmo generato dal recente successo contro il Como e invertire la rotta in una stagione da dimenticare. Attenzione però ai polacchi, primatisti nel loro campionato e capaci di chiudere la League Phase con gli stessi punti dei viola.

JAGIELLONA (4-3-3): Abramowicz; Wojtuszek, Vital, Pelmard, Wdowik; Mazurek, Kobayashi, Badzar; Pozo, Rallis, Nahuel. Allenatore: Siemieniec. A disposizione: Damasiewicz, Flach, Montoia, Drachal, Konstantopoulos, Jozwiak, Szmyt, Sylla.

FIORENTINA (4-1-4-1): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Ndour; Harrison, Mandragora, Fabbian, Fazzini; Piccoli. Allenatore: Vanoli. A disposizione: Leonardelli, Magalotti, Pongracic, Sadotti, Parisi, Kouadio, Balbo, Fagioli, Bonanno, Deli, Bertolini, Braschi.

Dove vedere Jagiellonia-Fiorentina

La partita Jagiellonia-Fiorentina è in programma alle ore 21 di oggi, govedì 19 febbraio 2026, e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile su Skygo e Now.