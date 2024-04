In vista del match contro il Cagliari, Max Allegri arriva in conferenza stampa per parlare della gara. Tra le tante domande rivolte al tecnico della Juventus c’è anche quella su Chiesa e la sua reazione durante l’ultima partita di campionato.

Juve, Allegri minimizza sullo sfogo di Chiesa

Allegri ha sostituito Chiesa nei minuti finali e il giocatore, una volta seduto in panchina ha detto “Sono sempre io il primo cambio”. Sullo sfogo del giocatore l’allenatore toscano ha minimizzato, dicendo: “Fa parte del momento, ce ne sono stati di peggiori. Le difficoltà di Federico post infortunio ci sono state ma io sono contento di ciò che sta facendo. Deve pretendere di più da se stesso. Contro il Torino ha fatto i primi 15 minuti molto bene e nel secondo ha avuto un’occasione. Chiesa è un giocatore molto importante per noi”.

Testa al Cagliari per l’allenatore che vuole conquistare i tre punti contro i sardi. Il tecnico dichiara: “Il Cagliari ha vinto 6 partire su 8 in casa, dei 31 punti ne ha conquistati 23 all’Unipol Domus, fa tanti gol negli ultimi 15 minuti e segna con i giocatori subentrati. È sempre difficile giocare a casa loro, anche perché si stanno giocando la salvezza. Noi però vogliamo la Champions”.