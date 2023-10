Evelina Christillin, membro aggiuntivo UEFA nel Consiglio della FIFA e grande tifosa bianconera, è stata ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. In questa occasione la dirigente ha avuto mondo di commentare la notizia più importante in casa Juventus: la ricapitalizzazione di 200 milioni. “A Torino si celebreranno i 100 anni di proprietà della famiglia Agnelli, un segnale forte accompagnato da un reinvestimento di 200 milioni per migliorare la situazione. Penso si vada verso un futuro positivo.” Parole che rassicurano i tifosi della Vecchia Signora. La torinese ha poi voluto sottolineare il merito della famiglia Agnelli:” Unico caso al mondo della stessa proprietà in una squadra di vertice per 100 anni”.

Sul caso Pogba:” La sua storia in Italia è finita”

La Christillin ha avuto modo anche di esprimersi sulla vicenda Pogba che sta interessando in questi giorni la Juventus, la dirigente ha esternato un certo rammarico:”Ha fatto cose che non doveva fare. Una grande tristezza, anche umana“. Sperando però in un futuro diverso:” Lui ha trent’anni, non è che la vita finisce lì”.