Federico Chiesa è stato convocato in Nazionale da Luciano Spalletti per le due gare di qualificazione a Euro 2024 contro Malta e Inghilterra, in programma il 14 e il 17 ottobre.

Juventus, Chiesa è troppo importante per Spalletti

Chiesa è stato convocato nonostante un infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare la gara di campionato della Juventus contro il Torino. L’esterno bianconero è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato un problema non grave, che dovrebbe permettergli di recuperare in tempo per le gare con Malta e Inghilterra. La convocazione di Chiesa è un’ottima notizia per la Nazionale italiana, che potrà contare su uno dei suoi giocatori più talentuosi e decisivi. Lo juventino, infatti, è un elemento fondamentale per l’attacco azzurro, e la sua presenza potrà dare una grande spinta alla squadra di Spalletti.