Ancora un altro venerdì sera in campo per la Juventus, che a Marassi alle 20.45 affronterà il Genoa. L’obiettivo dei bianconeri sono ovviamente i tre punti sperando che questa sia la volta buona per avvicinare o addirittura sorpassare l’Inter in classifica. Questa partita sarà alla portata della squadra di Allegri che però, conosce bene le difficoltà di giocare contro una squadra che lotta per non retrocedere.

I diffidati della Vecchia Signora

La Juventus stasera scenderà in campo contro il Genoa con 3 giocatori diffidati, che dovrebbero partire titolari. I giocatori bianconeri a rischio squalifica sono: Gatti, Cambiaso e Locatelli, che, in caso di cartellino giallo stasera contro i liguri, salteranno la prossima gara di Serie A, cioè quella di sabato 23 dicembre contro il Frosinone alle 12:30.