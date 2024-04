Juve, Gudmundsson in cima alla lista | Per Vlahovic sirene inglesi

Non solo quantità, ma anche qualità: sono queste le prerogative di Giuntoli in vista della prossima finestra di mercato, che dovrà garantire alla Juventus una rosa più lunga e più competitiva. Finalmente, dopo un anno di assestamento, questa estate il DS ex-Napoli potrà lavorare come si deve. La ricerca di talenti è già cominciata.

Juventus: Gudmundsson-in, Vlahovic-out?

In cima al taccuino c’è il nome di Albert Gudmundsson, uno dei talenti che si è maggiormente messo in luce in questo campionato e che rientrerebbe perfettamente nei target bianconeri. Su di lui, però, c’è tanta concorrenza: l’Inter e alcuni club di Premier League hanno anch’essi posto gli occhi sul gioiello islandese del Genoa. La Juventus si è in ogni caso portata avanti con il lavoro avviando da tempo il discorso con le varie parti coinvolte, come racconta Tuttosport.

Capitolo uscite, si fa sempre più insistente la notizia del rinnovato interesse dell’Arsenal per Dusan Vlahovic. Secondo il quotidiano, se il club inglese fosse disposto ad accollarsi sia i costi del cartellino che quelli dell’ingaggio, la Juventus lascerebbe partire l’attaccante per poi valutare soluzioni alternative come Zirkzee del Bologna e Boniface del Leverkusen.