Juve, pressing dello United per Bremer: i Red Devils hanno l’asso nella manica

Come riporta Gazzetta, Bremer è un pezzo che ingolosisce i dirigenti di Old Trafford. Tutte le partite da titolare quest’anno alla Juventus, alla guida di una difesa che per gran parte del campionato sembrava tornata alle antiche abitudini: non a caso rimane, nonostante gli ultimi due mesi non entusiasmanti, tuttora la seconda difesa del campionato.

60 milioni possono bastare: Greenwood piace come contropartita

Un po’ per lo status e un po’ per la clausola inserita nel contratto dell’ex granata. I sessanta milioni richiesti dalla Juventus non sembrano spaventare i Red Devils, da tempo in pressing sul centrale verdeoro e sul suo entourage. La clausola entra in vigore dal 2025, ma per i bianconeri sarebbe difficile rinunciare a una cifra simile già nei prossimi mesi. Anche per questo dalle parti della Continassa stanno seguendo con un certo interesse Mason Greenwood, rinato con il prestito al Getafe ma ancora di proprietà del Man Utd: contropartita interessante.