Juve, Ronaldo fa causa ai bianconeri | La situazione

Stando a quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, Cristiano Ronaldo sarebbe pronto a muoversi per vie legali nei confronti della Juventus, per ottenere i 19,9 milioni netti che non gli sono mai stati versati.

Ronaldo porta in tribunale la Juve, i dettagli

Il portoghese non ha mai ricevuto dalla Vecchia Signora “l’accordo premio integrativo” (che il club si sarebbe dovuto impegnare a pagare entro 31/07/21) di cui parla Paratici nel documento firmato da Ronaldo in cui rinunciava formalmente allo stipendio, ma che l’attuale giocatore dell’Al-Nassr dichiara di non aver mai ricevuto.

Nel verbale di una riunione dell’ex società bianconere emerge anche che Agnelli avrebbe detto: “suggerisce di non rincorrerlo ma di aspettare sia lui a sollevare la situazione sia interessato”; si attendono sviluppi.