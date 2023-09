Il Giornale sgancia la bomba: “La Juventus è in vendita, la famiglia Agnelli pronta a dire addio”

L’indiscrezione che rivelerà in mattinata la prima pagina de Il Giornale è a dir poco clamorosa. Secondo il quotidiano, la famiglia Agnelli potrebbe non essere più a capo del club bianconero nei prossimi anni. Le vicende giudiziarie che coinvolgono l’ex presidente della Juventus starebbero facendo crollare il club che è sull’orlo della crisi a tal punto da mettere il club in vendita.

La fine di un’epoca

La Vecchia Signora è pronta a passare di proprietà e dopo circa cent’anni di appartenenza, il club bianconero cerca nuovi acquirenti. I futuri interessati dovranno garantire di risanare i tanti debiti formati da Andrea Agnelli e far ritrovare alla squadra la luce in fondo al tunnel.