Calciomercato Juventus, il centrocampo cambia pelle: tutti i nomi in lizza

La Juventus ha sempre un occhio di riguardo al futuro per dare freschezza e qualità a un centrocampo che ne ha bisogno. Sul taccuino di Giuntoli ci sono diversi profili giovani di grandi prospettive e tra questi potrebbe uscire il prossimo colpo bianconero. Il primo è un classe 2003 danese del Salisburgo ossia Maurits Kjaergaard che abbina fisicità e qualità.

Gli altri sondaggi di Giuntoli

Ci sono altri talenti che interessano alla Vecchia Signora. I giocatori in questione sono: Habib Diarra dello Strasburgo, Manu Konè del Borussia Monchengladbach e Abdoulaye Kamara del Borussia Dortmund. Per temperanza fisica assomiglia tutti e tre a Paul Pogba, segno di come la Juve stia provando a liberarsi del pesante ingaggio del francese.