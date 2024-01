Juve, senti Cioffi: “Samardzic è pronto per il salto di qualità”

Il tecnico dell'Udinese dice la sua sul trasferimento del centrocampista in una big

Ai microfoni di DAZN, al termine della partita tra Udinese e Milan, a Cioffi è stata fatta una domanda di mercato su Samardzic e il tecnico bianconero ha elogiato l’obbiettivo di mercato della Juventus.

Cioffi su Samardzic

Queste le sue dichiarazioni: “Lazar è un ragazzo giovane, è un campione e tante volte il campione è conflittuale. È un talento puro. L’ho levato perché è la prima volta che avevo centrocampisti che avevano fatto grandi settimane. Lo trovo pronto per il salto, se non va sono ancora più contento perché è un valore aggiunto importantissimo per noi”.