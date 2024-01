Juventus, Chiesa è un top player part-time? Allegri e Spalletti sono preoccupati

Altro stop per Federico Chiesa che sarà costretto a saltare la trasferta di Lecce. L’esterno bianconero, da quando è tornato in campo dopo l’operazione al crociato, sta dando poche garanzie sotto il punto di vista fisico. Il classe ’98 è al suo quinto stop stagionale saltando circa il 40% delle partite per indisponibilità.

Chiesa ora preoccupa anche in vista dell’Europeo

I continui infortuni condizionano inevitabilmente le prestazioni del 7 bianconero che, comunque ha trovato la rete nel finale contro il Sassuolo. Il rinnovo è in stand-by e Allegri spesso non può contare sul ragazzo per la rincorsa all’Inter anche se ha fatto nascere una stella allo Stadium di nome Yildiz. Ora Spalletti ha paura di non potersi fidare completamente dello stato fisico di Chiesa, il miglior giocatore tecnico dell’Italia, durante l’Europeo 2024.