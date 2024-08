Juventus, accordo trovato per il rinnovo di Bremer | I dettagli dell’accordo

Trovato l'accordo con il difensore per il rinnovo fino al 2029

La rosa della Juventus ha subito in questo mercato più di qualche ritocco. Giuntoli è riuscito infatti a sostituire per ora gran parte dei giocatori che Thiago Motta considera fuori dal progetto, allestendo una rosa di gran lunga superiore a quella dello scorso anno, che potrà fare concorrenza all’Inter di Inzaghi per la conquista dello Scudetto.

Juventus, Bremer si lega ai bianconeri fino al 2029

Sebbene molti dei nuovi arrivati prenderanno parte dell’11 titolare, parte della formazione iniziale è rimasta la stessa dello scorso anno, tra cui il pilastro della difesa Gleison Bremer, che ha da poco scelto di sposare il progetto bianconero per altri 5 anni siglando il contratto che la Vecchia Signora gli ha messo sul piatto, in cui è stato offerto al brasiliano un prolungamento fino al 2029, un importante aumento salariale e una modifica alla clausola rescissoria, che sarà superiore rispetto a quella attuale da 60 milioni.

Un importante segnale sia da parte del giocatore che dalla società, che conferma di voler puntare su un progetto a lungo termine in cui affiancare a tanti giovani talenti di futuro certo con alle spalle già una notevole esperienza, a coloro che si sono dimostrati negli ultimi anni essere le certezze da cui la Juventus deve ripartire per provare a tornare sul tetto d’Italia.