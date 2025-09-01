Juventus, addio a Nico Gonzalez: ufficiale la cessione all’Atletico Madrid

Nico Gonzalez dopo appena un anno in bianconero lascia la Juventus. L’attaccante argentino indosserà la maglia dell’Atletico Madrid. Tutto fatto tra le due società nell’ultimo giorno di mercato.

Juventus, addio a Nico Gonzalez: i dettagli

Due new entry in casa Juventus con un addio. Dopo aver accolto al J Medical Zhegrova e Openda, il club della Madama ha ufficializzato la cessione di Nico Gonzalez all’Atletico Madrid. L’argentino lascerà la Serie A per andare a giocare nella Liga alla corte del Cholo Simeone. La sua partenza è avvenuta con un accordo che prevede con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

La nota della Juventus sul suo canale ufficiale, ha messo in chiaro ogni dettaglio sul giocatore

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Club Atlético de Madrid per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolás Iván González, a fronte di un corrispettivo di € 1 milione. Tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 1 milione, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte dell’Atlético de Madrid di acquisire a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2025/2026. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 32 milioni, pagabili in tre esercizi“.