La Juventus ha presentato, a Torino, il primo progetto italiano del programma FC FUTURES, dedicato a Gianluca Vialli. Campione e Capitano mai dimenticato.

Nel dettaglio

FC FUTURES è il piano su scala globale di EA SPORTS per investire nel calcio delle comunità locali, con l’obiettivo di far crescere la passione per il gioco. Presenti all’evento di lancio, per Juventus, Federico Chiesa, ambasciatore FC, e Gianluca Pessotto, Football Teams Staff Coordination Manager. Il progetto ha l’obiettivo di offrire a 35 bambini – segnalati dai servizi sociali del Comune di Torino – l’accesso gratuito a un corso settimanale presso il centro sportivo FDS Spazio Talent Soccer e parte della rete Juventus Academy. I bambini verranno accompagnati per tutta la stagione calcistica 2023/24, per poi concludersi con un Summer Camp estivo della durata di 4 settimane.