Allo Stadium i bianconeri hanno l’obbligo di vincere per tornare in testa alla classifica e mettere pressione all’Inter. Allegri sposta Mckennie in mezzo al campo insieme a Locatelli e Miretti con Cambiaso e Kostic sulle fasce. In attacco Chiesa-Kean con Vlahovic che ancora una volta parte dalla panchina. Ranieri, invece, lascia fuori Pavoletti per dare spazio alla coppia Luvumbo-Petagna.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Kean, Chiesa. All. Allegri

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Viola, Makoumbou, Prati; Jankto; Luvumbo, Petagna. All. Ranieri