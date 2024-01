Juventus, Alcaraz è atteso a Torino in giornata | Cifre e dettagli dell’accordo col Southampton

Accordo trovato per il trasferimento dell'argentino a Torino. Nelle prossime ore verranno effettuate le visite mediche

La Juventus ha finalmente il suo nuovo centrocampista che rinforzerà la rosa di Massimiliano Allegri in vista del rush finale contro l’Inter per lo Scudetto. Giuntoli sta definendo in queste ore l’arrivo del talento argentino classe 2002 Carlos Alcaraz.

Alcaraz è il colpo targato Cristiano Giuntoli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’accordo tra i bianconeri e il Southampton prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto per un complessivo di 35 milioni di euro. Mentre Fabrizio Romano ha rivelato che il giocatore è atteso a Torino nella giornata di oggi dopo aver svolto una prima parte delle visite mediche a Londra e la restante verrà effettuata nel capoluogo piemontese.