Juventus, Alcaraz: “Un sogno essere qui ma dovrò impegnarmi. CR7 la mia ispirazione”

“Il mio ruolo è sempre stato a centrocampo, sia a destra che a sinistra, è il ruolo in cui mi trovo meglio. Arrivo qui con molta grinta, voglia di vincere e soprattutto di giocare. Sono un ragazzo molto competitivo, non mi piace perdere. Per questo darò il massimo finché avrò addosso questi colori“.

Il giocatore che ti ha ispirato di più?

“Da bambino mi è sempre piaciuto Cristiano Ronaldo, è stata un’ispirazione per me e per tutti. Al Racing ho avuto un mio compagno, Zaracho. È stato di grande esempio, ma CR7 è stato la maggiore ispirazione“.

Un messaggio ai tifosi?

“Sono molto contento di essere qui, ringrazio i tifosi per i tanti messaggi ricevuti su Instagram. Sono molto felice e voglio che sappiano che difenderò questa maglia dando sempre il massimo”.