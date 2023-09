Due rientri importanti in vista della sfida con i biancocelesti

Chiesa e Gatti si allenano in gruppo

Arrivano novità importanti dalla Continassa. Per la sfida con la Lazio, Allegri potrà contare su due giocatori molto importanti negli ultimi mesi. Chiesa e Gatti, nella seduta odierna, si sono allenati in gruppo insieme ai compagni di squadra e quindi l’allarme sembrerebbe essere rientrato. Entrambi, infatti, hanno recuperato totalmente dai rispettivi infortuni e dovrebbero quantomeno comparire tra i convocabili per il match di sabato pomeriggio allo Stadium.