Juventus, altra cessione messa segno a mercato chiuso

Il mercato della Juventus continua, a Torino si stanno occupando delle possibili cessioni. Jonas Rouhi è a un passo dal lasciare la Continassa. Il terzino sinistro classe 2004 è molto vicino al trasferimento al Westerlo, squadra del campionato belga.

Juventus, Rouhi verso il Belgio

Nelle ultime ore la Vecchia Signora ha raggiunto un nuovo accordo di mercato, i bianconeri hanno piazzato in prestito il giovane difensore. Rouh è stato l’ultimo dei giovani lanciati in bianconero da Thiago Motta nella scorsa stagione. Aveva fatto il suo esordio il 26 agosto 2024 contro il Verona con Thiago Motta, che lo ha schierato da titolare per la prima volta il 28 settembre contro il Genoa. Il 21enne.

Stando alle ultime indiscrezioni, la Juventus avrebbe già perfezionato il trasferimento di Rouhi che dunque non vestirà più la maglia bianconera in questa stagione. Il terzino dell’Under 21 svedese giocherà in Belgio dove il calciomercato è ancora aperto. Cosa che ne consente ancora possibilità di trasferimento visto che il mercato italiano è chiuso.

Rouhi è stato anche nella lista dei giocatori che hanno fatto parte del Mondiale per Club, seppur senza giocare neanche una partita. Stessa sorte anche per i primi due match di questa stagione. L’anno scorso, in totale, sei presenze, incluso l’esordio in Champions League, e 208 minuti complessivi per Rouhi.