Juventus, aperti al rinnovo per Vlahovic: le ultime

Una telenovelas che potrebbe avere un finale inaspettato quella tra Dusan Vlahovic e la Juventus. L’attaccante serbo potrebbe restare a Torino dopo la super prova contro il Borussia Dortmund in Champions League ed è anche nuovamente al centro del dibattito a causa del suo contratto in scadenza a fine stagione.

Juventus, futuro incerto per Dusan

Il Dusan di sempre, sembra essere tornato il Vlahovic che tutti conoscevamo. Nonostante gli investimenti importanti in attacco fatta dalla Juventus, i bianconeri in questa prima fase di stagione stanno ritrovando Vlahovic. L’attaccante serbo, che era diventato un esubero ed era fuori progetto a Torino, in tre giornate di campionato ed una di Champions League è tornato essenziale.

Le trattative per il rinnovo erano tutte fallite, mai trovato un accordo che potesse andare bene ad entrambe le parti e adesso tornato in grande forma come nella sua prima stagione a Torino. Le prestazioni di Vlahovic, ed i 4 gol in altrettante partite, potrebbero riaprire verso un rinnovo con la società della Vecchia Signora che tanto aveva investito su di lui. Senza un rinnovo Vlahovic è destinato a lasciare Torino a parametro zero, ma considerando l’andamento di oggi, il rinnovo potrebbe essere una soluzione giusta per tutti.