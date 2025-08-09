Juventus attenta anche alle uscite di mercato. Nicolò Savona potrebbe essere il prossimo a lasciare la Juventus, con il Wolverhampton che si muove con decisione per il terzino classe 2003. Non solo i Wolves, per il giovane talento italiano ci sono diverse squadre interessate.

Juventus, triplice interesse inglese per Savona

Nicolò Savona potrebbe avere un futuro in Premier League, presto potrebbe trasferirsi in Inghilterra. Il terzino classe 2003, attualmente alla Juventus, continua ad attirare l’attenzione di diversi club di Premier League. Oltre al Wolverhampton, ci sarebbero anche Bournemouth e Newcastle che seguono da tempo la situazione, con i Magpies pronti a muoversi concretamente in caso di addio di Tino Livramento, obiettivo del Manchester City che avrebbe messo sul tavolo un’offerta da 60 milioni di euro.

A Torino, per dare spazio a nuove entrate, potrebbero sacrificare il futuro di Savona in bianconero. La dirigenza piemontese non rifiuterebbe l’arrivo di un’offerta giusta per il terzino. A Torino si aspettano un’offerta che va dai 20 ai 25 milioni di euro. Occhio quindi a questo triplice duello in Premier League per Savona: il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Juventus.