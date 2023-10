Juventus, aumentano i dubbi su Vlahovic: ecco quando rientrerà

L'attaccante è ai box per un problema alla schiena

La Juventus vuole assolutamente recuperare Dusan Vlahovic per il Derby contro il Torino. I bianconeri vengono dallo 0-0 con l’Atalanta e vogliono dunque rifarsi nel derby della Mole. L’attaccante serbo è ai box per un problema alla schiena, una lombalgia, che lo ha costretto allo stop prima nella gara contro il Lecce (partito dalla panchina ed entrato soltanto per 12 minuti nel finale) e poi contro l’Atalanta.

Juventus, in dubbio Vlahovic

Vlahovic è ancora incerto sul suo stato fisico, con crescenti preoccupazioni riguardo alla sua condizione dopo che l’estate sembrava aver cancellato le difficoltà dell’anno precedente. Attualmente, l’ex Fiorentina è al lavoro con lo staff medico della Juventus, con l’obiettivo di recuperare al più presto dai fastidi che lo stanno limitando. Naturalmente, il suo obiettivo principale è essere pronto per il derby del prossimo sabato, ma il suo percorso di recupero non sarà affrettato, specialmente considerando la prossima pausa internazionale imminente, che potrebbe estendere il tempo necessario per superare questi disagi alla schiena.