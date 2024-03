La Juve guarda al futuro. Ecco Vasilije Azdic, scommessa per il futuroLa Juve guarda al futuro e ha chiuso con il Buducnost Podgorica per il talentuosissimo centrocampista classe 2006

Azdic non ha ancora compiuto 18 anni, bisognerà aspettare il 18 maggio per spegnere le candeline, quando sarà anche libero di lanciarsi in una nuova avventura professionale dopo aver concluso il percorso con il Buducnost Podgorica.

Juventus, incantano le magie e prodezze di Azdic

Il calciomercato della Juventus guarda in prospettiva e aldilà delle esigenze immediate di Massimiliano Allegri, ha messo un tassello importante per il futuro. Cristiano Giuntoli, dirigente e uomo mercato della Vecchia Signora, infatti, ha concluso l’acquisto di Vasilije Azdic. Classe 2006, montenegrino con passaporto extra comunitario, raggiungerà la Juventus l’estate che verrà. I piani sono chiari, innanzitutto un investimento per la Juventus Next Gen, la seconda squadra della Juve, dove possa “crescere” prima di passare alla prima squadra come pezzo da novanta e promessa del calcio bianconero del futuro e dei prossimi anni.

I tifosi della Juventus lo aspettano e nel frattempo si godono le giocate del centrocampista offensivo. In questa sosta per le Nazionali, Adzic si è reso protagonista, da trascinatore della selezione Under 19 del Montenegro che cerca la qualificazione alla fase finale dell’Europeo di categoria. Se c’è ancora una speranza di ottenere il pass, il Montenegro Under 19 lo deve al suo numero 10, promesso sposo bianconero.