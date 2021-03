Juventus-Benevento 0-1, Andrea Pirlo: “Continuiamo a credere nello scudetto”

Juventus-Benevento 0-1

La Juventus viene sconfitta sul proprio campo di gioco dal Benevento che per 90 minuti ci ha sempre creduto. Il gol-vittoria dei Sanniti è del giovane Gaich al 69′ minuto. I bianconeri perdono altri tre punti, l’obiettivo di agganciare l’Inter è sempre più lontano e difficile. Benevento che conquista non solo una vittoria importante, ma anche tre punti essenziali verso la salvezza.

Juventus-Benevento, Andrea Pirlo: “Dobbiamo continuare a credere nello scudetto”

A fine match il tecnico della Juventus analizza il ko contro la formazione di Filippo Inzaghi: “Non c’era troppa pressione, c’era il dovere di fare una partita migliore di questa. E’ stata una giornata storta nell’atteggiamento e nelle situazioni tecniche. C’era la voglia di vincerla, sapevamo che era difficile perché il Benevento è organizzato e si difende in modo compatto. Serviva calma, invece siamo stati frenetici anche nelle scelte”. Andrea Pirlo crede ancora nello scudetto: “Dobbiamo continuare a credere nello Scudetto, lavorando per essere sempre lì. L’obiettivo non cambia ma sicuramente deve cambiare la testa, perché indossiamo una maglia importante e va sempre onorata. Serviva più voglia per raggiungere il risultato, era un’occasione per accorciare la classifica, ora abbiamo 2 settimane di tempo e ne parleremo”. Il tecnico della Juventus su Arthur, protagonista dell’errore che ha poi regalato il gol-vittoria agli avversari: “Arthur ha commesso un errore non da lui, penso non abbia visto l’avversario perché era coperto, ma forse era meglio lo scarico sul portiere. Il passaggio orizzontale è sempre pericoloso, a maggior ragione nei pressi della tua area: è un errore di concentrazione”.