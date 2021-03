Juventus-Benevento 0-1, Filippo Inzaghi: “La vittoria più bella”

Juventus-Benevento 0-1

Il Benevento blocca la Juventus e i suoi sogni verso lo scudetto. Con un gol di Gaich al 69′ la formazione Sannita regala ad Inzaghi la sua vittoria più bella. Tre punti pesantissimi conquistati a Torino e si torna a Benevento con l’entusiasmo e la spinta giusta per i prossimi impegni. Benevento che con i tre punti di oggi si piazza in 16a posizione con 29 punti. Una vittoria che allontana i campani dalla zona di retrocessione.

Juventus-Benevento, Filippo Inzaghi: “Una giornata memorabile”

A fine gara Inzaghi non nasconde la sua gioia, quella di aver battuto una delle squadre più forti, la Juve: “La mia vittoria più bella? Beh, diciamo che è una giornata memorabile, in un campionato in cui non dimentichiamolo abbiamo fatto quattro punti su sei contro la Juve. Oggi siamo stati straordinari, ma questi ragazzi stanno facendo da tempo ottime cose, anche se è vero che non si vinceva da parecchie partite. Avevo già pronto il discorso per la sconfitta, ma sapevo che potevamo fare risultato. Magari non vincere ma pareggiare. Invece è uscita una partita indimenticabile, soprattutto per i giocatori”. Un risultato importante, che dà carica a tutto l’ambiente per affrontare l’ultima parte di campionato: “Dopo un risultato così scopri una serie di amicizie enorme. Sono gli assenti di qualche domenica fa. Come ho festeggiato? La cosa più bella l’ho vissuta con Foggia, che ha avuto la brillante idea di alzare in alto il suo presidente. Gli è venuto un colpo alla schiena, poi ci siamo sdraiati sui gradini dello Stadium e abbiamo scoperto che è meraviglioso. Ogni tanto il calcio ti fa dimenticare tutti i momenti brutti”.