Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
mercoledì, Febbraio 18, 2026
Home Serie A Juventus, brutte notizie per Spalletti: infortunio muscolare per Bremer

Juventus, brutte notizie per Spalletti: infortunio muscolare per Bremer

Di
Anna Rosaria Iovino
-
194
Bremer
GLEISON BREMER ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Brutte notizie per la Juventus e Luciano Spalletti dopo il terrificante 5-2 contro il Galatasaray. Alla mezz’ora del primo tempo della sfida con i turchi, Gleison Bremer ha lasciato il campo a causa di un problema alla coscia destra.

Juventus, Bremer ko con la coscia destra

Il difensore brasiliano ha provato a rientrare in campo dopo un massaggio effettuato a bordo campo, ma dopo pochi minuti è stato costretto ad abbandonare il campo. Nulla da fare per il difensore bianconero, non è riuscito a portare al termine la gara. Al suo posto è entrato Federico Gatti. In queste ore previsti gli esami strumentali adatti per capire l’entità dell’infortunio del centrale brasiliano.

 

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598