Juventus, brutte notizie per Spalletti: infortunio muscolare per Bremer

Brutte notizie per la Juventus e Luciano Spalletti dopo il terrificante 5-2 contro il Galatasaray. Alla mezz’ora del primo tempo della sfida con i turchi, Gleison Bremer ha lasciato il campo a causa di un problema alla coscia destra.

Juventus, Bremer ko con la coscia destra

Il difensore brasiliano ha provato a rientrare in campo dopo un massaggio effettuato a bordo campo, ma dopo pochi minuti è stato costretto ad abbandonare il campo. Nulla da fare per il difensore bianconero, non è riuscito a portare al termine la gara. Al suo posto è entrato Federico Gatti. In queste ore previsti gli esami strumentali adatti per capire l’entità dell’infortunio del centrale brasiliano.