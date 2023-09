Juventus, che succede? Tanti gli interrogativi | Allegri riflette

La Juve non va, la difesa fa acqua

Una Juventus alti e bassi, un avvio di stagione che aveva forse illuso il popolo bianconero, prestazioni e risultati altalenanti che fanno riflettere. Il poker subito col Sassuolo ha messo in risalto i punti deboli dell’attuale Juventus, un centrocampo che non fa filtro, una difesa da incubo e un portiere non brillante come in passato. Tanti i punti interrogativi da risolvere in fretta per non perder terreno in campionato e poter tornare a sognare.

La prestazione contro il Sassuolo è senza dubbio da incubo, gli errori di Szczesny e Gatti sono solo il risultato finale di una squadra a tratti impaurita e legata alle giocate dei singoli. Mentre Chiesa si conferma in grande spolvero, sono troppi i giocatori a non regalare la sufficienza. Quel Vlahovic sostituito al termine di una gara ricca di errori e non certo esaltante, a testimoniare come occorra un cambio di rotta, anche mentale. Ad Allegri il compito di ritrovare la vera Juve e soprattutto punti fondamentali per la classifica.