Juventus, clausola di permanenza per Danilo | Il giocatore è in scadenza nel 2025

La situazione tra la Juventus e Danilo secondo “Tuttosport” è la seguente, il brasiliano ha il contratto fino al giugno 2025. Ma nel contratto è presente una clausola che se il difensore dovesse disputare il 50% delle gare nella prossima stagione, scatterebbe il rinnovo automatico per un’altra stagione.

Juventus, Danilo potrebbe rimanere fino al 2026

Danilo in queste stagioni per la Juventus è stato di vitale importanza, e si è guadagnato attraverso la sua leadership e le prestazioni in campo anche la fascia da capitano, oltre ad essere da molti anni con la maglia bianconera. Il suo carisma e la sua costanza in difesa servirà non solo l’anno prossimo, ma sarebbe importante averlo anche l’anno successivo.