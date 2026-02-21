All’Allianz Stadium è appena terminata la gara Juventus-Como. Il match, valido per la ventiseiesima giornata di Serie A Tim, è finito per 0-2. In gol all’11esimo del primo tempo Vojvoda del Como, al 61esimo Caqueret. In attesa dei risultati delle altre squadre, la Juventus è piazzata al quinto posto in classifica con 46 punti, mentre il Como è in sesta posizione con 45 punti.

Juventus-Como, il tabellino

Il primo tempo non è stato facile per la formazione di Luciano Spalletti. I bianconeri vanno sotto dopo appena 10 minuti con un bellissimo tiro di Vojvoda, sulla quale pesano gli errori di McKennie e Di Gregorio. La prima frazione di gioco, dopo il gol ricevuto, vede la Juve affrontare i restanti 40 minuti tra incertezze ed errori. Da Cunha arriva vicino al gol, un doppio vantaggio che poteva quasi chiudere i giochi, ma ha colpito la traversa. Squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-0 per la formazione di Fabregas.

Il secondo tempo non migliora per i banconeri che dopo poco vanno sotto di un altro gol. Rete di Caqueret! Contropiede spettacolare del Como, con Sergi Roberto verticalizza per Da Cunha, il quale appoggia centralmente verso Caqueret che non deve far altro che depositare la palla in rete. Juventus-COMO 0-2! Juventus che a metà secondo tempo prova a costruire qualcosa di pericoloso, ma non trova mai la via del gol. Al termine dei 90 minuti di gioco la gara termina 2-0 per il Como.

JUVENTUS, 3-4-2-1: Di Gregorio; Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram (74′, Boga), Cambiaso (83′, Kostic); Miretti (46′, Conceicao), Yildiz (83′, Azdic); Openda (74′, David). Allenatore: Luciano Spalletti.

COMO, 4-2-3-1: Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha (74′, Van Der Brempt); Vojvoda (74′, Diego Carlos), Caqueret (86′, Moreno), Baturina (60′, Roberto); Douvikas (86′, Morata). Allenatore: Cesc Fabregas.

Reti: 11′, Vojvoda (C); 61′, Caqueret (C);

Ammoniti: 73′, Locatelli (J);

Espulsi: –