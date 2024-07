Juventus, continua l’interesse per Kiwior: ma c’è la concorrenza di club di Serie A

Juventus, Kiwior rimane l’alternativa a Todibo

La Juventus resta vigile sull’acquisto di un difensore. Come rivela Tuttomercatoweb.com i bianconeri rimangono sulla pista Kiwior dell’Arsenal anche se la difesa non rimane la priorità. Il difensore polacco costa 15 milioni di euro, e per il suo potenziale è un costo relativamente basso anche se c’è molta concorrenza soprattutto in Serie A con Napoli e Milan interessate. Kiwior rimane l’alternativa a Todibo del Nizza, aspettando nuovi sviluppi le questioni.