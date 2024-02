Juventus, Danilo, Perin, De Sciglio, Rabiot e Mckennie assenti | Kean torna in gruppo

La Juventus sta svolgendo in questi minuti la seduta di allenamento prevista per oggi alla Continassa e le notizie che arrivano non sono molto incoraggianti per Max Allegri, che dovrà rinunciare non solo a due terzi del centrocampo titolare, Rabiot e Mckennie, ma che non avrà ancora a disposizione il capitano Danilo nella sfida contro il Napoli. La buona notizia riguarda Moise Kean, presente in gruppo nell’allenamento di oggi e che probabilmente sarà a disposizione, dalla panchina, per la sfida del Maradona di domenica.

Centrocampo da ridisegnare, Locatelli e Alcaraz titolari con Cambiaso favorito su Nicolussi

Allegri dovrà far fronte a queste defezioni e soprattutto nella zona mediana le difficoltà non mancano. La Juventus non arriva di certo da un buon periodo di forma e l’infortunio dei due pilastri del centrocampo potrebbe mettere in difficoltà la squadra bianconera. Allegri lancia Alcaraz dal 1′ e pensa a due soluzioni: Nicolussi ad impostare con un Locatelli di “dezerbiana” memoria a fare la mezzala di qualità e di inserimento, o Cambiaso, jolly tuttofare per l’allenatore toscano, inserito tra le mezze ali al fianco di Locatelli in regia e lo stesso Alcaraz.