La rete di Rabiot rilancia fortemente la Juventus ora a -2 dall’Inter di Inzaghi

Vincere a Genova non è facile per nessuno e con i grifoni già altre “grandi” o presunte tali avevano incontrato difficoltà e lasciato punti importanti; l’Inter non è riuscita a fare eccezione ed al termine di una gara complicata si è dovuta accontentare del pari, a dimostrazione che anche una grande rosa come quella nerazzurra ha comunque necessità dei suoi petali migliori per poter rendere al meglio e che le assenze di un certo rilievo sono tamponabili in tempi ristretti ma alla lunga pesano come macigni. Ne sa qualcosa anche la Juventus che nonostante manchi ancora di pedine importanti in mezzo al campo ritrova Rabiot dal primo minuto ed infrange la resistenza giallorossa proprio grazie al francese, in forte odore di rinnovo nonostante le incertezze legate al decreto crescita. Per la Roma un brusco risveglio dopo la bella parentesi “partenopea”.

Atalanta e Fiorentina rilanciano in zona Champions; vince anche la Lazio dei bomber di scorta

Cade fragorosamente il Bologna ad Udine; i friulani continuano così la ripresa iniziata con il ritorno di Cioffi in panchina mentre per i felsinei saranno i prossimi impegni a chiarire se si sarà trattato di un inciampo momentaneo o se la favolosa cavalcata fin qui portata avanti dagli uomini di Motta sia giunta al capolinea. Approfittano della situazione Italiano e Gasperini che si fanno sotto in zona Champions; la Fiorentina anzi conquista il quarto posto grazie alla rete di un difensore sempre più avvezzo alle sortite offensive come Ranieri. Bravo pure Terracciano a blindare un reparto che paradossalmente, viste le idee tattiche del mister gigliato, sta dando più soddisfazione di quello avanzato. Il solito Lookman porta la Dea a due passi dal Bologna e consente di scavalcare la Roma ed il sempre più deludente Napoli ora appaiate al settimo posto. Dietro scalpita la Lazio che supera in rimonta il Frosinone grazie a Castellanos e Isaksen, bomber di scorta fin qui non sempre all’altezza della situazione od impiegati con troppa parsimonia.

Salernitana, che exploit! Inzaghi torna a sperare nella salvezza

In zona pericolo l’impresa di giornata è della Salernitana che espugna Verona ed in un sol colpo si rilancia inguaiando la compagine di Baroni. Cagliari ed Empoli si dividono posta e paure mentre anche il Sassuolo, a soli due punti in più dalla zona rossa, comincia a guardarsi pericolosamente alle spalle.