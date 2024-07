Juventus, dopo l’ufficialità di Douglas Luiz si chiude per Thuram: prossimi giorni decisivi

La Juventus ufficializza Douglas Luiz e prepara un altro colpo per il centrocampo di Thiago Motta

Nella giornata di ieri, la Juventus ha ufficializzato l’arrivo dell’ormai ex centrocampista dell’Aston Villa cioè Douglas Luiz. Dopo essersi recato negli Stati Uniti per le visite mediche, il centrocampista brasiliano ha firmato il contratto con la Vecchia Signora. Il giocatore sbarcherà a Torino sicuramente dopo la fine della Copa America.

Juventus, in arrivo il secondo colpo di mercato

Ora, il ds Cristiano Giuntoli è alla ricerca di un secondo giocatore per il nuovo centrocampo di Thiago Motta. Secondo la Gazzetta dello Sport, Thuram sarebbe ad un passo dalla Juventus e questi giorni potrebbero essere perfetti per sferrare il colpo decisivo. Mancano, però, gli ultimi dettagli relativi alle parti fisse e ai bonus prima che Thiago Motta possa accogliere il giocatore a Torino. Nel corso di questa stagione, Thuram ha giocato 29 volte con il Nizza, segnando 1 gol e 1 assist in Ligue 1.