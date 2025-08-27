Juventus, doppio colpo last minute: Kolo e Zhegrova

La Juventus continua il pressing per riportare Kolo Muani a Torino. Il PSG ha alzato l’asticella per lasciar partire il francese, ma Comolli cerca la giusta soluzione per chiudere la trattativa. Non solo l’attaccante dei parigini, i bianconeri sono anche sulle tracce di Zhegrova. Tutto dipende dalle uscite, alcuni pronti con le valigie.

Juventus, pronti al doppio colpo a fine mercato

Le operazioni in uscita a Torino possono portare i bianconeri a fare nuovi acquisti. I bianconeri sono pronti a salutare alcuni giocatori per fare cassa. Nelle ultime ore il Nottingham Forest è tornato alla carica per Nicolò Savona. Gli inglesi hanno presentato una prima offerta da 11 milioni ma ne mancano almeno sette per accontentare la le richieste degli italiani. Le parti non hanno chiuso, continuano a lavorare per trovare un accordo.