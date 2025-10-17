Juventus, dubbi sul rinnovo di McKennie

Possibile ritorno in patria per McKennie. Come riportato Calciomercato.com, la dirigenza bianconera non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto del centrocampista – in scadenza a giugno 2026 – assecondato le sue richieste economiche.
McKennie, addio nel prossimo mercato?
Dunque, tra le parti non sembra andare tutto liscio. Motivo per cui negli ultimi giorni diversi club di mls, fiutando l’occasione hanno bussato alle porta della Vecchia Signora. Quindi, la Juventus potrebbe cedere il classe 98′ già questo gennaio per non rischiare di perderlo a zero alla fine di questa stagione. In tal caso però, i bianconeri dovrebbe accontentarsi di una cifra inferiore rispetto al valore di mercato di McKennie che attualmente si aggira intorno ai 20 milioni.