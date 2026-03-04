La Juventus può sorridere visto che potrà rivedere due giocatori importanti scendere di nuovo in campo. Finito l’incubo infortunio per Dusan Vlahovic e Arek Milik. I due attaccanti sono pronti a tornare a disposizione del tecnico Spalletti che avrà più scelta in questo finale di stagione.

Juventus, riecco Vlahovic e Milik

Arek Milik non gioca dal maggio 2024, quasi due anni interi fuori dal campo. L’ex Napoli è tornato ad allenarsi stabilmente con il gruppo bianconero negli ultimi giorni. Senza intoppi, il polacco potrebbe anche essere convocato da Luciano Spalletti per la sfida di sabato sera contro il Pisa. Il suo rientro aiuterebbe la Juve e Spalletti a fare maggiore rotazione.

Dopo oltre tre mesi di stop si avvicina anche il ritorno in campo di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, fermatosi a fine novembre per un grave infortunio, una lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistro, potrebbe infatti tornare ad allenarsi in gruppo nella giornata di oggi. Il centravanti bianconero, se non ci saranno intoppi, potrebbe anche strappare una convocazione per la prossima partita contro il Pisa. Per lui e Milik si tratterebbe di un’occasione per ritornare in campo e iniziare a mettere minuti nelle gambe. Una cosa non da poco considerando i gravi infortuni che hanno fermato i due attaccanti.