Il campionato si è fermato per la sosta delle nazionali e Igor Tudor ha ben pensato di concedere un po’ di riposo a chi è restato a Torino. I giocatori della Juventus che erano restati alla Continassa hanno avuto quattro giorni liberi, si tornerà in campo lunedì, quando si inizierà a preparare il big match con l’Inter in programma il 13 settembre. Intanto arrivano novità positive dall’infermeria.

Juventus, le ultime dall’infermeria

Il ritorno in campionato dopo la sosta nazionali, parte forte, grazie al primo derby d’Italia della nuova stagione. C’è attesa per i debutti in bianconero di Edon Zhegrova e Lois Openda, arrivati nel finale di mercato. Igor Tudor non avrà a disposizione solo le new entry nel team, ma per la s sfida contro l’Inter potrebbero registrarsi anche due recuperi dall’infermeria. Dovrebbero infatti tornare a disposizione Mattia Perin e Fabio Miretti, col secondo che garantirà a Tudor una soluzione in più a centrocampo.

Perin è considerato un secondo portiere affidabile e di grande esperienza, capace di dare sicurezza ogni volta che viene chiamato in causa. Inoltre, la sua presenza nello spogliatoio è fondamentale, è uno dei giocatori più rispettati del gruppo bianconero. Finalmente, dopo lo stop per un problema fisico che lo ha tormentato, può tornare disponibile. Miretti, bloccato ai box per una lesione muscolare, ha totalmente recuperato e potrà essere di nuovo utile a Tudor.