Il centrale della Vecchia Signora è a rischio presenza contro i bergamaschi per un affaticamento muscolare che lo ha costretto a lavorare a parte rispetto al resto dei compagni. Il problema fisico non è del tutto chiaro e verrà valutato meglio nella giornata di venerdì. Thiago Motta al momento può contare solo sul recuperato Kalulu e Kelly per affrontare l’attacco dell’Atalanta, cosa non semplice. Tra le alternative per il tecnico italo-brasiliano ci sarebbe anche quella di schierare una linea a quattro con Weah (o Costa) e Cambiaso sugli esterni. Solo venerdì pomeriggio le cose saranno più chiare.