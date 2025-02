Juventus – Empoli, le probabili formazioni e dove vederla

Bianconeri che tornano a giocare in Coppa Italia. In casa della formazione di Thiago Motta arriva l’Empoli di D’Aversa. La Vecchia Signora ha superato nettamente il Cagliari negli ottavi; diversamente, gli azzurri hanno battuto la Fiorentina ai calci di rigore nel derby toscano. La gara, in programma domani alle 21, sarà visibile su Canale 5; in streaming su MediasetInfinity.

Juventus – Empoli, le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Thuram, Koopmeiners; Nico González, McKennie, Kolo Muani; Vlahovic. All. Thiago Motta.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Goglichidze, Cacace; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Kouamé; Colombo. All. D’Aversa.