Dusan Vlahovic è pronto per un finale di stagione al top, ha voglia di chiudere nel miglior modo l’avventura con la Juventus visto che il suo futuro sembra ormai segnato da mesi. La società e lo staff del serbo hanno avuto diversi colloqui per il rinnovo del contratto, ma non è stata trovata un’intesa.

Juventus, Dusan rifiuta la chiamata di Mourinho

La scadenza del contratto di Vlahovi è prevista per il 30 giugno 2026, l’addio ai bianconeri sembra certo, l’agente Ristic è già a lavoro per il futuro. Non in Arabia Saudita, che a gennaio aveva offerto un contratto di tre anni a mezzo a 20 milioni di euro a stagione. L’idea di Dusan, infatti, è di continuare nel calcio che conta e, da poco ha rifiutato anche la corte del Galatasaray di Mourinho, che lo vorrebbe il prossimo anno visto che Dzeko, 39 anni a marzo, è in scadenza. Il sogno dell’attaccante è sempre stato uno: Premier League, dove potrebbe continuare a guadagnare lo stipendio attuale e dove la competitività resterebbe ai massimi livelli.