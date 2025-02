Juventus – Empoli, le ultimissime sulle formazioni

Possibile convivenza offensiva per Kolo Muani e Vlahović nella gara di Coppa Italia. Il francese potrebbe giocare sulla trequarti. In mezzo al campo Thuram e Locatelli. In difesa Gatti e Kelly. Nell’Empoli probabile titolarità per Colombo, coadiuvato da Esposito e Kouamé.

Juventus – Empoli, le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Nico González, McKennie, Kolo Muani; Vlahović. All. Thiago Motta.

EMPOLI (3-4-2-1): Vásquez; De Sciglio, Goglichidze, Cacace; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Kouamé; Colombo. All. D’Aversa.