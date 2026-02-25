Juventus-Galatasaray, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Allo Stadium in scena il ritorno dei playoff di Champions League. La partita Juventus-Galatasaray, con fischio d’inizio oggi, mercoledì 25 febbraio, alle ore 21, verrà guidata dall’arbitro portoghese Pinheiro.

Juventus-Galatasaray, probabili formazioni

La Juventus arriva da tre risultati disastrosi consecutivi. Prima il ko contro l’Inter, poi il 5-2 contro il Galatasaray all’andata in Turchia e oi il ko contro il Como. Questa sera bisogna cercare l’impresa, i bianconeri devono cercare di ribaltare il 5-2 dell’andata e non sarà semplice.

Il Galatasaray arriva in Italia forte del 5-2 dell’andata e ha quasi certa la qualificazione. I turchi terranno alta la guardia e cercheranno di difendere il risultato. Una gara importante anche per Osimhen e compagni questa sera.

La sfida tra Juventus e Galatasaray è in programma oggi, mercoledì 25 febbraio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Sara, Torreira; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen. All. Okan Buruk

Juventus-Galatasaray, dove vederla in tv

Juventus-Galatasaray sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Prime Video, visibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Prime Video.