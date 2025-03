Juventus – Genoa, le probabili formazioni e dove vederla

L’avventura di Igor Tudor in qualità di allenatore della Juventus comincia in casa contro il Genoa: i bianconeri, infatti, affronteranno il Grifone nella trentesima giornata di Serie A. Grossa novità in difesa, dove il tecnico croato potrebbe proporre una difesa a tre composta da Kalulu, Gatti e Veiga; a centrocampo, complice il mancato recupero di Douglas Luiz, Locatelli e Thuram dovrebbero presidiare la mediana mentre Nico Gonzalez e Weah dovrebbero occupare le fasce; in avanti Yildiz e Koopmeiners pronti a supportare uno tra Kolo Muani e Vlahovic, con quest’ultimo favorito dopo il faccia a faccia con il nuovo allenatore bianconero alla Continassa. Patrick Vieira deve fare i conti con i vari acciacchi dei suoi giocatori: difficile la convocazione di Bani, mentre Miretti, Thorsby ed Ekuban accusano noie muscolari, ma il centrocampista italiano dovrebbe comunque partire titolare; pesa anche l’assenza di Aaron Martin in difesa per squalifica. La partita, in programma sabato 29 marzo alle ore 18:00, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Juventus – Genoa, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Veiga; Weah, Locatelli, Thuram, Nico Gonzalez; Yildiz, Koopmeieners; Vlahovic. All. Tudor

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Matturro; Frendrup, Masini; Miretti, Malinovsky, Zanoli; Pinamonti. All. Vieira