Juventus già a lavoro per il PSV: le ultime su Cambiaso e Douglas Luiz

Il centrocampista brasiliano della Juventus, che si è fermato a pochi giorni dal derby d’Italia, potrebbe essere assente anche nel match di ritorno dei playoff di Champions League contro il PSV, gara prevista per domani sera. Il centrocampista, sceso in campo da titolare nell’ultima gara di Champions League vinta contro il Psv per 2-1, si è fermato a causa di un affaticamento muscolare che lo costringerà a un riposo obbligato.

Un problema indesiderato per Thiago Motta. Dall’infermeria bianconera non arrivano notizie piacevoli per il tecnico della Juve, costretto a fare ancora i conti con il nuovo infortunio di Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, alle prese con un affaticamento muscolare, rimane in dubbio per il match di ritorno dei playoff. Decisiva sarà la rifinitura di domani al JTC prima della partenza per l’Olanda.

Cambiaso, invece, ieri si è concesso più di mezz’ora di gara contro l’Inter. Subentrato al 59′ per un pessimo Savona, il classe 2000 ha dato ottime risposte a Thiago Motta. Tuttavia, il problema alla caviglia che lo ha costretto a restare fuori contro Empoli e Como non è ancora assorbito del tutto. Per il match contro il PSV le sue condizioni sono ancora da valutare. Thiago Motta spera di averlo a disposizione, almeno per la panchina.