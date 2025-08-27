La Juventus cerca un giocatore su cui poter affidare la mediana. La dirigenza bianconera ha individuato Guido Rodriguez come il profilo esperto più adatto su cui poter puntare per il doppio impegno tra campionato e Champions League.

Juventus, un nuovo argentino per i bianconeri: Guido Rodriguez per la mediana

Rodriguez, argentino, classe 1994, è già stato accostato in passato alle big italiane, ma nessuna è mai riuscita a portarlo in Serie A. Comolli proverà a trattar con gli inglesi del West Ham in queste ultime ore, le quali saranno davvero intense per poter arrivare alla fumata bianca con gli inglesi. La Juventus è pronta all’assalto di un giocatore così importante per dare un’impronta vincente alla squadra. Le cessioni di Douglas Luiz e Arthur hanno liberato un posto in mediana e Guido sembra essere il giusto innesto.

La Juventus potrebbe approfittare della mancata ambientazione dell’argentino e portarlo via dall’Inghilterra. Ad agosto 2024, Guido ha scelto la Premier League con il West Ham lasciando Barcellona, ma a Londra l’argentino non si è ambientato, aprendo oggi le porte a una possibile e rapida partenza. Il prezzo dell’ex Betis si aggira intorno ai 12-13 milioni di euro, un prezzo non impossibile per le casse della Vecchia Signora.